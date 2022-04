Keylor Navas sur le départ

L'alternance entre Gianluigi Donnarrumma et Keylor Navas ne convient à aucun des deux gardiens et le Costaricien devrait recevoir son bon de sortie.

La gestion des gardiens de but a été très difficile cette année au Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma venait pour être le titulaire incontestable, ce que ressentait également Keylor Navas, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais voilà, Mauricio Pochettino a décidé d'instaurer une alternance entre les gardiens, qui n'a finalement plu à aucun des deux. Après la rencontre face à Angers hier soir, le gardien Costaricien s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. "Il faut étudier beaucoup de choses. J'ai une bonne relation avec Gigi, il n'y a pas de problème avec lui. Bien sûr que je veux toujours jouer et finalement, si c'est une situation comme cette saison, ce sera compliqué, a expliqué Navas. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris. On va voir ce qu'il se passe dans le futur. Il faut que cela change d'une manière ou d'une autre."

En interne, le PSG aurait acté que cette situation ne peut plus durer, et que le club doit se séparer de l'un des deux gardiens. Recruté libre, possédant un contrat jusqu'en 2026 et douze ans plus jeune que son concurrent, Gianluigi Donnarumma part avec la large faveur des pronostics. Keylor Navas devrait donc recevoir son bon de sortie durant ce mercato estival. Avec une indemnité de transfert estimée à 10M€, le triple vainqueur de la Ligue des Champions ne devrait pas peiner à trouver un employeur pour la saison prochaine.