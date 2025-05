À 16 ans à peine, le "nouveau Courtois" pourrait faire ses débuts à Genk la saison prochaine : "C'est un honneur"

Du haut de ses 16 ans, Lucca Brughmans a déjà disputé onze matchs professionnels avec Jong Genk, en Challenger Pro League. Dans le Limbourg, beaucoup le surnomment déjà le "nouveau Thibaut Courtois", même si ce titre a été attribué à plusieurs jeunes gardiens ces dernières années.

Le Racing Genk est réputé, en Belgique comme en Europe, pour son travail avec les jeunes. Bon nombre d'entre eux reçoivent leur chance en équipe première ou dans une autre équipe professionnelle, sous la forme d'un prêt.

Ce qui ressort, ce sont évidemment les gardiens de but. Les cas sont impressionnants, de Thibaut Courtois à Maarten Vandevoordt, en passant par Koen Casteels, Mike Penders et beaucoup d'autres.

En début de saison, Mike Penders a d'ailleurs été vendu à Chelsea contre 20 millions d'euros et le jeune portier d'à peine 19 ans quittera le Limbourg en fin de saison, mais sera peut-être prêté dans un autre club européen.

Des débuts en équipe première la saison prochaine ?

Le suivant n'est pas encore prêt et arrivera dans quelques saisons, mais on le présente comme encore plus fort que les autres, proche du niveau de Thibaut Courtois. Son nom est Lucca Brughmans, il n'a que 16 ans, mais mesure déjà 1,97m et a fait belle impression avec le Jong Genk lors des onze matchs qu'il a disputés en Challenger Pro League.

Il s'est exprimé au micro de Sporza avec une certaine modestie, malgré toutes les attentes placées en lui. "C'est bien sûr un honneur d'être comparé à lui, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je suis le gardien que je suis, et c'est pareil pour Thibaut."

Avec le départ probable de Mike Penders, il pourrait recevoir une chance en équipe première la saison prochaine, du moins pour quelques matchs. "Je pense que je jouerai à nouveau pour Jong Genk l'année prochaine, mais secrètement, je rêve déjà d'une chance avec l'équipe A. Mais chaque chose en son temps. Je suis encore jeune, donc pas de stress. Si cela doit arriver, cela arrivera", a conclu le gardien.