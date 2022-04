Marc Coucke dépité: "En une semaine, gâcher toute une saison..."

Pas de Coupe, et déjà dix points de retard sur l'Union. Avec cinq matchs à jouer, le titre semble hors de portée et même Bruges, à 7 points, semble loin. Marc Coucke, propriétaire du RSCA, n'était pas un homme heureux.

Juste après le coup de sifflet final, Marc Coucke, qui se fait désormais discret dans la presse et dans la communication du club, s'est exprimé via son compte Instagram. Et le propriétaire du RSC Anderlecht est visiblement très déçu. "Comment gâcher une saison en une semaine", écrit Coucke. Pourtant, l'un des objectifs, à savoir un ticket européen, reste clairement à portée. Mais l'absence de titre déçoit visiblement l'homme fort du club...