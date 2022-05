Soirée record pour Carlo Ancelotti!

A jamais le premier...

Il y a Don Carlo et il y a les autres… Au terme d’une nouvelle folle soirée européenne au Stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a renversé Manchester City (3-1 ap) mercredi pour se hisser en finale de la Ligue des Champions. Il s’agira pour l’entraîneur merengue de la 5e finale de sa carrière dans la compétition (2003, 2005 et 2007 avec le Milan AC, 2014 et 2022 avec le Real).

L’Italien établit ainsi un nouveau record en devenant tout simplement le premier coach à atteindre ce total devant Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson et Jürgen Klopp (4 finales).