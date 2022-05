Antoine Kombouaré savoure et parle du plus beau succès de sa carrière

L'entraîneur du FC Nantes, était aux anges après le succès de son équipe contre Nice (1-0) en finale de la Coupe de France ce samedi.

Antoine Kombouaré était heureux après avoir remporté la Coupe de France avec Nantes. Ce qui représente certainement le plus beau succès de sa carrière selon ses dires.

"Je n'ai pas peur des mots. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai pu faire de ma carrière de footballeur, joueur et entraîneur compris. C'est aussi chez nous dans le Pacifique, une façon de dire merci, merci à ce club qui m'a accueilli quand j'avais 19 ans et que je n'étais rien. On m'a formé pendant sept ans et éduqué et si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce club, aux coachs Coco Suaudeau, Raynald Denoueix et tous les copains qui m'ont accompagné", a assuré le Kanak sur Eurosport.

Wat gaat het geven? De thuisploeg is lichtjes favoriet, een gokje op de Kakkers kan al drie keer je inzet opleveren! Waag je kans via BetFIRST!