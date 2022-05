Philippe Coutinho va quitter définitivement le FC Barcelone

Le 8 janvier 2018, Philippe Coutinho quittait officiellement Liverpool et rejoignait le FC Barcelone pour un montant record de 135M€. Après un prêt du côté du Bayern Munich, l'ailier brésilien est revenu durant la saison 2020-2021 en Catalogne, où il n'a porté le maillot Blaugrana qu'à 14 reprises. Cette année, Coutinho a été prêté du côté d'Aston Villa, avec succès. Les Villains sont d'ailleurs parvenus, selon Fabrizio Romano, à trouver un accord avec le FC Barcelone pour le transfert définitif du brésilien. Tous les détails ont été réglés et l'officialisation devrait venir très prochainement.

Total agreement reached between Barcelona & Aston Villa for Philippe Coutinho. The deal is now completed and set to be announced: Coutinho will become Aston Villa player on a permanent deal. 🚨🇧🇷 #FCB



Steven Gerrard was key for Philippe to continue with Aston Villa. pic.twitter.com/c8WdKfJfrm