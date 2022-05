Standard : cela s'éclaircit concernant l'avenir de Will Still

Une discussion devrait bientôt se tenir quant au rôle au Standard de l'ancien adjoint d'Elsner.

Selon les informations du Soir, 777 Partners serait désireux de garder Will Still au Standard de Liège. Plus en tant qu'adjoint au sein de l'équipe A, mais en tant que coach des U23. Une discussion devrait d'ailleurs se tenir ce début de semaine afin de connaître les intentions du coach de 29 ans.

En outre, l'officialisation de Fergal Harkin en tant que directeur sportif ne devrait plus tarder. Le club se cherche aussi un nouvel entraîneur.