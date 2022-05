Jonathan D'Ostilio : "Nous avons démontré que nous étions plus forts que Dender"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a fait un grand pas vers la D1B après son succès contre Dender (1-0) lors de la cinquième journée des playoffs de Nationale 1. Le matricule 4 repasse en tête du classement avec deux points d'avance sur son adversaire du jour, et ce à une journée de la fin.

Le RFC Liège s'est imposé contre son concurrent direct ce dimanche à Rocourt grâce à une réalisation de Lallemand. Le matricule 4 a fait le plus dur et retrouve la tête de la Nationale 1 à une journée de la fin. "Nous savions ce que nous devions faire. De plus, nous avions conscience de nos qualités et de nos forces. Nous avons démontré que nous étions plus forts que Dender avec cette victoire méritée. Nous avons remporté cette demi-finale et il reste cette finale à Knokke mercredi. Prendre les trois points là-bas sera synonyme de titre pour nous", confie Jonathan D'Ostilio à l'issue de la rencontre.

Les Sang et Marine ont eu du mal à trouver la faille chez leur adversaire, et on dû attendre la 74ème minute de la rencontre pour ouvrir le score. "Nous ne nous sommes jamais inquiétés car un match dure 90 minutes. De plus, nous savions que nous étions au-dessus physiquement. Nous l'avons prouvé", conclut le capitaine liégeois.