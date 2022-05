Un attaquant albanais sur la route d'Anderlecht?

Giacomo Vrioni, attaquant international albanais qui appartient à la Juventus de Turin, pourrait débarquer à Anderlecht. Prêté cette saison au WSG Tirol, il a marqué 21 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues.

Plusieurs clubs, dont Anderlecht, se montrent donc intéressés par cet attaquant: Getafe, Groningen et Besiktas se seraient renseignés à son propos. Un montant de 4 millions serait suffisant.

#Vrioni: i 19 gol stagionali nel campionato austriaco messi a segno dal giovane con la maglia del #WSGTirol (in prestito dalla #Juventus) non sono passati inosservati a #Getafe, #Groningen, #Besiktas e #Anderlecht pronte a investire 4 milioni per l’albanese.

(@tuttosport)