De la relégation avec Waasland-Beveren à la Ligue des champions : "La deuxième division n'était pas une option"

Après la relégation de Waasland-Beveren, beaucoup de joueurs sont partis ailleurs. Abou Koita est allé au STVV, tandis que Daan Heymans a rejoint Venise avant d'aller à Charleroi. Amine Khammas (23 ans) a quant à lui opté pour une aventure chypriote à l'Apollon Limassol.

Après la relégation avec Waasland-Beveren, Amine Khammas était prêt à relever un nouveau défi. "La décision a été facile à prendre, car je ne voulais pas jouer en deuxième division. De plus, l'Apollon Limassol est un vrai club du top à Chypre".

Khammas peut se féliciter d'une excellente première saison. Sur le terrain et en dehors, tout s'est bien passé. "C'est formidable d'y vivre. Une île magnifique, où le soleil brille toujours. Les gens sont très sympathiques et parlent un anglais parfait, ce qui a certainement aidé ma femme et moi à nous intégrer. Mais le plus important, c'est que nous avons pu remporter le titre, ce qui était tout sauf facile pour Limassol. Ils étaient passés tout près à plusieurs reprises au cours des cinq dernières saisons, mais les fans ont dû attendre seize ans pour ce titre. Certes, il n'y a pas de clubs comme le Club de Bruges ou Anderlecht ici, mais une équipe comme Apoel, qui joue souvent sur la scène européenne, ne doit pas être sous-estimée. C'est certainement moins physique ici qu'en Belgique", nous confie le back gauche qui passe du temps avec sa famille à Anvers ces jours-ci.

Ligue des champions

Après avoir remporté le titre, Apollon Limassol a levé l'option dans le contrat d'Amine Khammas, ce qui signifie que l'ancien joueur du Racing Genk reste lié au club chypriote jusqu'en 2024. Pourtant, Khammas garde toutes les options ouvertes. "J'ai fait une très bonne saison. Je suis heureux du niveau que j'ai atteint. Le club sait que je ne suis pas contre le fait de franchir un palier. Dans un effectif assez expérimenté, je suis l'un des rares gars dont ils peuvent encore tirer une belle indemnité de transfert, donc ils sont prêts à travailler avec moi."

"Mais je ne pense pas à partir parce qu'avec Limassol, nous jouerons le tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine. Dans le pire des cas, nous serons en phase de groupe de la Conférence League. J'entends qu'il y a un certain intérêt, mais pour l'instant tout cela reste superficiel. J'ai appris ces dernières années qu'un transfert peut être très rapide, mais aussi très long à attendre. Quoi qu'il en soit, je retournerais à Chypre sans rechigner. J'aime être là et je ne me suis jamais retrouvé dans un groupe de joueurs aussi proches et aussi bons."