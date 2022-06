Toby Alderweireld reste évasif : "L'Antwerp ? Rien de concret"

L'Antwerp et Toby Alderweireld, une affaire entendue ? Pas à en croire le Diable Rouge.

Ce mercredi, à deux jours de la rencontre entre la Belgique et les Pays-Bas, Toby Alderweireld s'est présenté devant la presse. Et s'il a naturellement évoqué les Diables, il a surtout été assailli de questions sur son avenir par nos confrères néerlandophones. Il faut dire qu'en fin de saison, Alderweireld a été aperçu...au Bosuil, en compagnie du nouveau directeur sportif de l'Antwerp Marc Overmars.

"Oui, il y a eu des contacts, et nous sommes en bonnes relations. Tant avec l'Antwerp que mes relations personnelles avec Marc Overmars", concède Toby Alderweireld. Mais le défenseur central ne s'épanche pas sur le sujet. "Vous ne savez jamais en foot. Mais j'ai encore deux ans au Qatar et je compte bien aller au bout. J'ai pu me ressourcer là-bas. J'ai beaucoup de respect pour mon club d'Al-Duhail, nous avons vécu une belle saison avec la Coupe au bout".

Mais Alderweireld n'écartera cependant pas la piste totalement. "Bien sûr, tout le monde sait que j'aime Anvers. C'est ma ville. Je ne peux donc pas écarter que je reviendrai un jour. Mais à l'heure actuelle, je compte rester au Qatar". Affaire à suivre...