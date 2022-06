L'Equateur pourrait être exclu de la Coupe du monde 2022 !

Qualifié pour la Coupe du monde 2022 en terminant à l’une des quatre premières places de la Zone Amérique du Sud, l’Equateur pourrait être exclu après avoir été accusé d’avoir aligné un joueur colombien dans les rangs de son équipe.

Le Chili a déposé une plainte dans laquelle il assurait que le joueur Byron Castillo n’était pas équatorien mais colombien. L’avocat chilien, Eduardo Carlezzo, a tenu une conférence de presse mardi lors de laquelle il a divulgué deux documents prouvant, selon lui, la vraie nationalité de Castillo, à savoir un acte de baptême daté du 1er juin 2022 indiquant la date du baptême du joueur le 25 décembre 1996 dans le diocèse de Tumaco (Nariño, Colombie) et l'enregistrement de Byron Castillo dans les fichiers de la santé publique colombienne.

Ces deux documents seraient en possession de la FIFA qui s’est étudie avec intérêt ce dossier. La Fédération équatorienne se serait déjà défendue et justifiée auprès de l’instance internationale avant le verdict final qui tombera dans les prochaines heures. Selon Marca, la décision sera en effet rendu vendredi (10 juin).

L’Equateur figure dans le groupe A avec la Qatar, pays organisateur, le Sénégal et les Pays-Bas.

Was Byron Castillo born in Colombia? For Ecuadorian and Chilean soccer fans, the stakes could not be higher.https://t.co/8aJaMUledA