Le Standard dévoile son programme: un stage aux Pays-Bas est annoncé !

Les Rouches viennent de dévoiler le programme qui sera le leur lors des 5 prochaines semaines.

Le Standard vient donc de dévoiler son programme pour le début de la saison 2022-2023. La reprise des entraînements, c'est pour cette semaine avec les tests physiques et médicaux les 13 et 14 juin. La première séance d'entraînement sera pour mercredi.

Le 23 juin, le Standard jouera à Manage, avant deux duels à Sclessin et à huis clos contre STVV et le RWDM, avant un stage de préparation aux Pays-Bas du 04/07 au 10/07. Voici le programme complet, avec la date du match de gala et du Fan Day.