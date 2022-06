Arsenal blinde l'un de ses attaquants

Alors que son contrat expirait le 30 juin prochain, et qu'il semblait se diriger peu à peu vers la petite porte de sortie, Eddie Nketiah a réussi à convaincre Mikel Arteta de lui faire une place dans son effectif. Ses 5 buts en 8 titularisations lui auront permis de prolonger l'aventure du côté de l'Emirates Stadium, où il est désormais lié jusqu'en 2027.

Just getting started...



We're delighted to announce @EddieNketiah9 has signed a new deal ✍️