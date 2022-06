Officiel : Wouter Biebauw prend sa retraite : "Il s'est passé trop de choses avec Mike Vanhamel, je voulais qu'il parte"

Le gardien du Beerschot raccroche les crampons, à 38 ans.

Alors que la tendance était premièrement à une prolongation de contrat, Wouter Biebauw raccroche définitivement les crampons, à 38 ans. Le gardien du Beerschot, passé par Roulers, Malines et Ostende a commenté sa décision lors d'un entretien avec notre rédaction. "En avril, j'ai rencontré la direction pour discuter d'une prolongation de contrat. Je voulais cependant que Mike Vanhamel quitte le club, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas parce que j'avais peur de ne pas avoir de temps de jeu, mais je ne peux pas ignorer les choses qui se sont produites. Mais cela n'aurait aucun sens d'étaler cette histoire publiquement."

À 38 ans, c'est après près de 300 matches que le natif de Deerlijk stoppe sa carrière. "J'ai 38 ans, et cela fait 21 ans que je suis dans une équipe première. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Ma carrière aurait pu s'arrêter il y a deux ans, lors de la faillite de Roulers. Je suis très reconnaissant envers le Beerschot qui m'a offert une nouvelle chance, me permettant de rejouer en première division. Concernant mon avenir, les choses vont se décanter prochainement. Je pourrais me diriger vers un défi différent dans le football."