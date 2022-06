Officiel : Eupen blinde Boris Lambert

Le jeune Belge est vite devenu une pièce essentielle du onze eupenois la saison dernière.

Eupen a prolongé Boris Lambert jusqu'en 2027. Présent au Kehrweg depuis maintenant cinq ans et symbole de la formation chez les Pandas (U19 et U21), le Belge est devenu titulaire indiscutable la saison dernière où il a fait 35 apparitions en Pro League et en Coupe.

"Après Gary Magnée, Boris Lambert est le deuxième joueur de la région à avoir été formé dans notre centre de formation et avec lequel nous venons de conclure un contrat à long terme jusqu'en 2027. Nous poursuivons ainsi notre objectif d'offrir aux plus grands talents de la région la chance de s'établir dans le football professionnel et de continuer à se développer au sein d'Eupen. Boris Lambert a démontré son potentiel de manière impressionnante la saison dernière et a su convaincre lors de ses apparitions à différents postes en défense et au milieu de terrain. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec lui", a déclaré Christoph Henkel, le directeur général de la formation germanophone sur le site du club.