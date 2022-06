Incroyable transfert en vue ? Cristiano Ronaldo pourrait découvrir un nouveau championnat !

Cristiano Ronaldo va-t-il déjà quitter Manchester United ? Le Portugais, qui a prouvé n'avoir rien perdu de ses qualités, intéresse en tout cas un très grand club...

Ce serait l'un des transferts surprises de l'été, d'ores et déjà. Cristiano Ronaldo (37 ans) pourrait, selon la presse madrilène et notamment le quotidien AS, quitter Manchester United...et signer au Bayern Munich. Le club bavarois verrait en CR7 un remplaçant idéal à Robert Lewandowski, qui a pris la décision de quitter le Bayern pour le FC Barcelone.

Ronaldo en aurait, toujours selon AS, assez du manque d'ambition de ManU et ce malgré le changement d'entraîneur et l'arrivée d'Erik ten Hag, qui n'a pas encore pu apposer sa patte sur les Red Devils. Après une saison qu'il termine sans trophée mais en tant que meilleur buteur de United, le quintuple Ballon d'or souhaiterait partir...et le Bayern Munich s'intéresserait de près à ses services. Ronaldo serait d'ailleurs intéressé par cette option. Il faut dire que le "FC Hollywood" s'est déjà bien renforcé, et a signé récemment Sadio Mané en provenance de Liverpool.

Champion dans un nouveau pays d'Europe ?

En cas de signature au Bayern, Cristiano Ronaldo pourrait encore un peu plus cimenter sa légende. Le Portugais a été champion dans tous les championnats où il a joué - sauf... au Portugal avec le Sporting. S'il venait à s'imposer dans un nouveau club, Ronaldo ajouterait de l'eau au moulin de ceux qui le voient au-dessus de Lionel Messi pour sa capacité à briller dans plusieurs environnements, là où le passage de l'Argentin au PSG se passe moyennement bien.

Rien n'est fait, cependant, mais le dossier fait grand bruit en Espagne, où Ronaldo reste très suivi depuis son passage au Real Madrid. Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu'en juin 2023 à Manchester United.