Alexander Blessin veut un buteur de D1A au Genoa

Alexander Blessin, relégué avec le Genoa, se tourne vers la Pro League pour renforcer son club.

Malgré la relégation, le travail d'Alexander Blessin au Genoa est très apprécié. L'entraîneur allemand va pouvoir continuer dans le calme et tenter de faire remonter l'historique club italien en Serie A. Pour ce faire, l'ex-entraîneur du KV Ostende souhaiterait se renforcer en attaque et a des pistes en Belgique.

Selon le média génois Telenord, l'une de ces cibles, et même la cible principale, serait Smail Prevljak. L'attaquant bosnien de 27 ans reste sur une saison brillante avec l'AS Eupen (16 buts en 35 matchs) et a déjà attiré le regard de nombreux clubs, y compris en D1A. Bernd Storck, le nouvel entraîneur des Pandas, espère bien le conserver une saison de plus. Mais si une belle offre arrive pour le buteur international bosnien (21 caps, 6 buts), il sera difficile de le retenir.

Toujours selon Telenord, Gênes s'intéresserait à deux buteurs de...D1B : Daniel Maderner (Beveren) et Lennart Mertens (Deinze). Tous deux ont inscrit 13 buts la saison passée dans l'antichambre de l'élite.