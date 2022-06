Thauvin pris en grippe par les supporters de l'OM suite à des déclarations "off"

Le joueur est sujet à de nombreuses critiques de la part des supporters marseillais depuis que certains de ses propos quant à son départ du club olympien ont fuité.

Invité sur le plateau de l'émission Rothen S'enflamme, Florian Thauvin s'est vu poser cette question, relative à son départ de l'OM pour les Tigres, au Mexique : "En vrai, tu ne t'imaginais pas l'élever (son fils de 2 ans, ndlr) à Marseille ? Au milieu des dingos et tout non ?".

A cette question posée par Jean-Louis Torre, Thauvin a répondu alors qu'il pensait que son micro était coupé. "C'est vrai que quand j'ai eu la proposition de prolongation de l'OM, ils ont fait un effort de dingue, ils m'ont fait un contrat de fou, Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait."

"Mais je me suis dit : "Mon fils, il a deux ans, ce n'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça." Et même moi et ma femme, on n'en pouvait plus."

A ce propos, censés donc être en "off", les supporters marseillais se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé le joueur à réagir via Twitter. Il s'est dit "déçu" et "dégouté" du fait qu'a été dévoilée cette "conversation privée", alors qu'il avait "démontré par le passé son attachement à l'OM".