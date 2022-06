Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 26/06: Bale - Muleka - Openda - Hendry - Esposito - Bardakci - Romero - Cochrane

Francis Amuzu pourrait très prochainement rejoindre la Ligue 1

Les discussions ont été entamées, mais il n'y a pas encore d'accord à l'heure actuelle. (Lire la suite)

Officiel : Vincent Kompany enregistre la venue d'un joueur de League One

Ce milieu offensif de 22 ans a signé en provenance de MK Dons. (Lire la suite)

Ahmed Touba (ex-Club de Bruges) a l'embarras du choix

Le défenseur de 24 ans, formé au Club de Bruges, a été très performant ces dernières saisons au RKC. (Lire la suite)

Anderlecht disposera d'une option d'achat concernant Esposito

Le transfert de Sebastiano Esposito de l'Inter à Anderlecht est presque finalisé. L'annonce officielle devrait suivre cette semaine. Bonne nouvelle pour le club bruxellois : s'il se débrouille bien, ils peuvent le garder. (Lire la suite)

Vincent Kompany veut Jack Hendry (Club de Bruges) à Burnley

Le Burnley de Vincent Kompany a été lié à de nombreux joueurs belges ces dernières semaines. Kompany lui-même n'a pas exclu lors de sa conférence de presse qu'il souhaite faire venir des joueurs de Belgique. Il est à la recherche de renforts défensifs et pourrait bien piocher au Club. (Lire la suite)

Elie Youan au Hibernian FC

Elie Youan atterrit au Hibernian FC. L'attaquant âgé de 23 ans, est prêté avec option d'achat au club écossais par la formation suisse de Saint-Gall. Il avait passé ces six derniers mois en prêt en du côté de Malines (4 apparitions).

Our eighth new First Team arrival of the summer...



Bienvenue, Élie Youan! 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/TFxaW7UaPd — Hibernian Football Club (@HibernianFC) June 25, 2022

Loïs Openda sur la liste d'un club italien

Après une bonne saison à Vitesse, au cours de laquelle Openda a inscrit 23 buts et délivré cinq passes décisives en 49 matchs, Openda a vu ses efforts récompensés par des débuts chez les Diables Rouges. (Lire la suite)

Alex Cochrane file en Ecosse

Alex Cochrane renforce Hearts of Midlothian. Le club d'Edibmourg, qui a conclu le dernier championnat d'Ecosse à la troisième place s'est attaché les services du latéral gauche de Brighton Alex Cochrane, 22 ans, qui était prêté à l'Union la saison dernière (40 matchs, 3 buts, 4 passes).

✍️ Heart of Midlothian Football Club is delighted to confirm the transfer of Alex Cochrane on a permanent deal subject to international clearance.



➡️ https://t.co/qLNGzHx2RB pic.twitter.com/k3CPGPaDdj — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) June 25, 2022

Le PSV prête Maximilano Romero

Le PSV prête Maximilano Romero au Racing Club, actuel 12e de la Primera Division (Argentine). La saison passée, l'attaquant argentin n'a joué que 10 petites rencontres en Eredivisie (1 titularisarion) pour 2 passes décisives délivrées.

Contract extension ✍

On loan to 🇦🇷



Good luck this season Maxi 🤝 — PSV (@PSV) June 25, 2022

Abdülkerim Bardakci rejoint Galatasaray

Galatasaray s'offre Abdülkerim Bardakci. Le défenseur central âgé de 27 ans évoluait à Konyaspor.

Gareth Bale rejoint le Los Angeles FC

C'est le Gallois qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. (Lire la suite)