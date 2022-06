Retour imminent dans un ancien club pour Paul Pogba

Le milieu de terrain français s'apprête à quitter Manchester United et à retrouver la Série A.

En fin de contrat du côté de Manchester United, Paul Pogba s'apprête à quitter l'Angleterre après un passage qui ne restera pas dans les annales. Arrivé en 2016 en provenance de la Juventus, le milieu de terrain français était considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération.

Même s'il n'a pas été aidé par la situation à Manchester, on ne peut pas dire que les performances de Pogba aient été exceptionnelles et régulières. Selon Fabrizio Romano et plusieurs journalistes italiens, Paul Pogba, qui percevra un salaire de 8M € par an, va retourner librement à la Juventus. L'information sera officielle dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.