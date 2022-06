Anderlecht disposera d'une option d'achat concernant Esposito

Le transfert de Sebastiano Esposito de l'Inter à Anderlecht est presque finalisé. L'annonce officielle devrait suivre cette semaine. Bonne nouvelle pour le club bruxellois : s'il se débrouille bien, ils peuvent le garder.

Il y a une option d'achat dans le contrat de Sebastiano Esposito. On ne connaît pas encore le montant, mais la valeur marchande du jeune attaquant italien se situe actuellement autour des cinq millions d'euros. Bien sûr, l'Inter demandera certainement un peu plus, mais cela ne semble pas impayable.

Ces dernières saisons, Anderlecht a toujours dû emprunter sans option d'achat. Ils ont essayé de garder Lukas Nmecha et Joshua Zirkzee, mais il est vite apparu impossible de les garder une saison de plus.

Esposito a été prêté au FC Bâle la saison dernière, où il a marqué six fois et délivré cinq passes décisives. À Anderlecht, on pense qu'il a encore une nette marge de progression devant lui.