Direction la Ligue 1 pour Hakim Ziyech ?

Plusieurs clubs du championnat de France souhaitent relancer l'international marocain.

Libéré par la DNCG depuis plusieurs jours, l'Olympique de Marseille s'active sur le marché des transferts et les noms fusent depuis plusieurs semaines désormais. Aujourd'hui, le quotidien 90min révèle que l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria seraient très intéressés à l'idée de relancer celui que ne reçoit pas le temps de jeu qu'il espère à Chelsea, Hakim Ziyech.

Cependant, ses exigences salariales, entre six et sept millions d'euros par an, pourraient être un frein dans cette affaire. Le club phocéen souhaiterait négocier un prêt, mais l'Olympique Lyonnais et l'AC Milan suivent également la situation attentivement.