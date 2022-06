Officiel : Vincent Kompany enregistre la venue d'un joueur de League One

Après avoir recruté Vincent Kompany au poste d'entraîneur principal, Burnley poursuit son mercato avec l'idée de retrouver la Premier League le plus rapidement possible. Le nouveau pensionnaire de Championship vient d'enregistrer la venue de Scott Twine. Le milieu offensif de 22 ans, sous contrat avec MK Dons, en League One, a signé un contrat de quatre ans.

Cette saison, le jeune anglais a participé à 44 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 20 buts et délivré 13 passes décisives.

Burnley Football Club are delighted to confirm the signing of Scott Twine on a four-year contract from MK Dons for an undisclosed fee 📝