Revirement de situation dans le dossier Robert Lewandowski

Alors que le Bayern Munich refusait catégoriquement son départ, les choses auraient évolué fortement durant ces dernières heures.

Cette saga se traîne depuis quelques semaines désormais. Alors qu'il existe un accord de principe entre le FC Barcelone et Robert Lewandowski pour le transfert de l'attaquant polonais vers la Catalogne, le Bayern Munich refuse catégoriquement les discussions, prétextant qu'il lui reste encore un an de contrat et qu'il doit l'honorer.

Mais selon Sky Sport, les choses auraient évolué ces dernières semaines. En effet, le club bavarois se serait finalement résigné, comprenant qu'un joueur qui n'a pas entièrement la tête au club ne peut pas être 100% productif et accepterait de vendre Robert Lewandowski contre 60M €. Une somme sur laquelle le FC Barcelone pourra s'aligner ? Réponse dans les prochaines semaines, mais cette évolution marque un tournant dans l'une des sagas de l'été.