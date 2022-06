Le fils de Sergio Conceiçao au RFC Seraing !

Un nom bien connu en région liégeoise évoluera à Seraing la saison prochaine : Sergio Conceiçao. Le fils, bien sûr...

Sergio Conceiçao (25 ans), de son nom complet Sergio Emanuel Fernandes da Conceiçao, est le fils de l'ancien attaquant emblématique du Standard de Liège, de l'Inter Milan et de la Lazio Rome. Il n'est pas le plus connu des Conceiçao "junior" (son frère cadet Francisco a disputé 33 matchs avec le FC Porto cette saison) et évoluait en D2 portugaise, au CF Estrela. Il s'est engagé pour une saison à Seraing, retrouvant la région liégeoise où il a notamment passé une partie de son enfance...et de sa formation (au Standard, quand son père y était adjoint).

On peut donc s'attendre, à un moment ou l'autre de la saison en cas de temps mort côté Liga Sagres, à voir le coach du FC Porto dans les travées du Pairay...