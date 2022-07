Guus Til aurait fait son choix entre l'Antwerp et le PSV Eindhoven

L'Antwerp réussira-t-il un nouveau gros coup sur le marché des transferts ?

Après Vincent Janssen, et alors que l'arrivée de Toby Alderweireld devrait être finalisée, l'Antwerp était lié à Guus Til (24 ans), international néerlandais quittant le Spartak Moscou. Til avait rejoint Feyenoord en prêt pour la saison écoulée et ne restera pas en Russie, où il a encore deux ans de contrat. L'Antwerp était cité comme une destination potentielle ; un gros coup, car Til est évalué à 7,5 millions d'euros et compte 5 caps avec les Oranje.

Mais la concurrence du PSV Eindhoven s'avère trop forte, d'après le Nieuwsblad. Guus Til, partagé entre les deux options, aurait été convaincu par le projet de Ruud van Nistelrooy au PSV plutôt que par celui de Marc Overmars et Mark Van Bommel à Anvers. Le milieu de terrain offensif va donc signer un contrat pour plusieurs saisons en Eredivisie.