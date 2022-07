Ronny Deila après Standard-RWDM : "Il y avait beaucoup de fatigue de notre côté aujourd'hui"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège a chuté contre le RWDM (1-2) et enregistre ainsi sa deuxième défaite de suite après celle contre Saint-Trond (0-2) mercredi dernier. Les Rouches vont poursuivre leur préparation estivale en partant en stage à Garderen aux Pays-Bas lundi prochain.

Le Standard de Liège avait pourtant bien débuté la rencontre contre le RWDM en disputant vingt bonnes minutes. Les Rouches ouvriront même la marque via Emond, mais les Molenbeekois recolleront au score via Ephestion avant de prendre les commandes de la rencontre avant la pause grâce à Botella.

"Il y avait beaucoup de fatigue de notre côté aujourd'hui", a directement confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre. "Il y a eu le match amical de mercredi puis des entraînements très durs ont suivi jeudi, vendredi et ce samedi. Nous avons perdu trop souvent le ballon et nous n'avons pas beaucoup pressé notre adversaire. Nous devons poser les fondations de notre défense et jouer en équipe. Les joueurs savent ce que nous voulons mettre en place : se battre ensemble, presser et ne laisser aucun espace", a souligné le technicien norvégien.

Le matricule 16 a éprouvé de grosses difficultés au niveau des transitions. "Nous n'avons pas su profiter énormément des reconversions offensives. Nous devons encore progresser", a-t-il ajouté avant d'évoquer le système mis en place. "Un 4-2-3-1 avec Avenatti derrière Emond. Il a beaucoup travaillé à une position qui n'est pas la sienne. Nous n'avons pas été assez dangereux devant ce samedi", a conclu Deila.