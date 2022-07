🎥 L'ancien anderlechtois Sacha Kljestan s'offre un magnifique assist en MLS

Avec le club de Los Angeles, Kljestan s'est imposé facilement face à Montréal hier soir. Un score net de 4-0 pour les LA Galaxy, en partie grâce à un penalty de Dejan Joveljic, lui aussi ex-Anderlecht.

L'un des faits de match restera le 4-0 signé Rayan Raveloson. C'est Kljestan qui a mis à mal la défense canadienne d'une sublime madjer. Un bijou qui a scellé le score de la rencontre.

This combination from @LAGalaxy to make it 4-0. 😍



Rayan Raveloson with his second of the night. pic.twitter.com/7aST3jFw0g