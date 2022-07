Anderlecht devrait réduire son groupe pour partir en stage

Mazzù et son staff vont devoir faire des choix dans les prochaines heures avant le départ aux Pays-Bas.

A quelques heures du départ pour Horst aux Pays-Bas afin d'y commencer le stage estival, Felice Mazzù et son staff anderlechtois vont devoir faire des choix.

En effet, selon les informations de la Dernière Heure, le groupe actuel compte près de 38 joueurs mais tous ces éléments ne devraient pas se retrouver à Horst ce mercredi.

Le staff mauve va devoir choisir 24 à 26 joueurs et donc faire des déçus. Plusieurs joueurs resteront donc à Bruxelles et certains d'entre eux (les plus jeunes) seront reversés dans le noyau U23.