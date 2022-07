Euro 2022 : l'Angleterre entame "sa" compétition en mode service minimum

Dans un Old Trafford bien rempli, l'Angleterre entamait son Euro à domicile face à l'Autriche et l'a emporté, sans briller.

Les Anglaises, coachées par Sarina Wiegman,qui a emmené les Oranje vers le titre en 2017, veulent faire de même chez elles cette année. Face à l'Autriche, il fallait donc frapper fort d'emblée devant un Old Trafford bien rempli. Mais les Autrichiennes prennent leur adversaire à la gorge, et se procurent quelques occasions dans le premier quart d'heure. White et Hemp placeront une tête à côté sur des centres, et l'Angleterre rentrera dans son match.

Les Lionnes seront récompensées : servie en profondeur sur un beau centre de Kirby, Bethany Mead contrôle bien et lobe la gardienne de l'Autriche, bien peu réactive. La défense dégage, mais le ballon avait franchi la ligne (0-1, 17e). La possession anglaise sera ensuite quasi-totale, mais stérile. De belles combinaisons vers l'avant, qui ne seront jamais conclues.

L'Autriche gâche presque la fête

Un peu moins à l'aise en seconde période, l'Angleterre laisse le niveau baisser. Seule une erreur défensive permet presque à l'Angleterre de doubler la mise à la 71e. C'est ensuite l'Autriche qui, via Hickelsberger, alerte (enfin) Earps (79e) alors qu'on approche de la fin de la rencontre. Plus rien grand chose à se mettre sous la temps et une courte victoire, qui sentait un peu le stress pour les joueuses anglaises. Il faudra mieux faire, notamment dans la finition.

06/07/2022 21:00 Angleterre - Autriche 1-0

