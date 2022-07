Cinq choses à savoir sur Fabio Silva, le jeune talent portugais qui devrait renforcer le RSC Anderlecht

C'est la rumeur de la fin de semaine, et elle paraît solide : Fabio Silva (19 ans) devrait renforcer le RSC Anderlecht, en prêt depuis Wolverhampton. Une recrue offensive que nous vous présentons en cinq points.

Vainqueur de la Youth League avec le FC Porto

Fabio Silva n'a que 19 ans (20 ce 19 juillet), et ce n'est donc pas il y a si longtemps qu'il évoluait encore en Youth League avec la réserve du FC Porto. En 2018-2019, il était l'un des atouts offensifs n°1 des jeunes Dragons qui remporteront l'édition avec brio. En 9 rencontres, le tout jeune Silva inscrit 5 buts et délivre 4 passes décisives. En demi-finale, notamment, il marque et donne un assist face à Hoffenheim.

© photonews

À ses côtés lors de cette campagne de Youth League, on retrouve quelques autres talents dont deux ont décroché un transfert de prestige cet été : Vitinha, qui vient de signer au PSG, et Fabio Vieira qui découvrira la Premier League avec Arsenal. Silva, lui, verra sa valeur marchande exploser et deviendra l'une des pépites du football portugais, ce qui lui vaudra un transfert vers Wolverhampton un an plus tard.

Passé par Benfica, mais plus jeune buteur de l'histoire de Porto

Fabio Silva a percé avec Porto, mais a fait des infidélités à "son" club. En effet, initialement formé à l'Académie des Dragoes, le natif de Porto part quelques années au centre de formation...de Benfica, jusqu'en U15 et 2017, quand il retourne finalement au bercail. Grand bien lui en prendra car c'est depuis Porto qu'il explosera avec les U19 en Youth League, comme expliqué plus haut.

🐲 Porto's youngest-ever goalscorer in their 126-year history = Fábio Silva 👏 #UEL pic.twitter.com/PL87TekY0z — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 22, 2019

C'est également ensuite avec Porto que Fabio Silva marquera son premier but en pro, et marquera l'histoire du club. En septembre 2019, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club. Et en octobre 2019, grâce à son but face à Coimbres, le premier de sa carrière, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club. Par deux fois, il dépassait un autre prodige, Ruben Neves - lui aussi parti à Wolverhampton.

Présenté comme "le nouveau CR7"

Certaines nationalités n'y échappent pas. Chaque grand talent brésilien est présenté comme le "futur Pelé", tous les jeunes français sont comparés à Zidane et Henry et en Argentine, l'ombre de Maradona et Messi planera encore longtemps. Côté portugais, les jeunes attaquants seront pour longtemps nommés "nouveau Cristiano Ronaldo". Fabio Silva n'y coupait pas, dès 2018. Une légende du football portugais, Manuel Fernandes, se rappelle des débuts de Cristiano Ronaldo avec les équipes de jeune du Sporting Portugal et précise : "Je le voyais faire des choses avec le ballon que je n'avais jamais vu auparavant. Et aujourd'hui, je ne vois qu'un jeune du FC Porto faire ces choses : Fabio Silva".

© photonews

Une comparaison surgie de nulle part, et pas forcément justifiée car les deux joueurs ont un style franchement différent. "Ca m'a rempli de fierté ! Être comparé au joueur que j'admire le plus au monde me donne la motivation de faire mieux, de continuer à travailler", se réjouissait Silva pour SportBible il y a quelques années. "Pour moi, Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du football. Être comparé à lui est incroyable".

Une famille de footballeurs

Fabio Silva sait d'où lui vient son talent. Son père, Jorge Silva, était également footballeur et a surtout marqué les esprits à Boavista et Beira-Mar. Avec Boavista, il sera même champion du Portugal en 2001 et décrochera ensuite deux sélections avec le Portugal en 2002. Jorge Silva affrontera l'Angleterre et la Suède en match amical cette année-là.

Les fils de Jorge Silva sont tous deux footballeurs. Ainsi, en plus de Fabio, l'aîné Jorge Silva Jr a suivi la même formation que son frère cadet, à Porto et Benfica. Il rejoint ensuite la Primavera de la Lazio Rome en 2019, mais ne parvient pas à percer en équipe A. À 23 ans, sans temps de jeu, il est libéré au terme de son contrat en juin dernier.

Transfert le plus cher de l'histoire de Wolverhampton

Fabio Silva n'a pour l'instant pas répondu aux attentes à Wolverhampton, et pour cause : ces attentes étaient gigantesques. Le jeune buteur du FC Porto est tout simplement arrivé à Molineux avec le statut...de transfert le plus cher de l'histoire du club. Wolverhampton, en pleine folie portugaise (8 des 13 transferts les plus chers de l'histoire des Wolves sont Portugais et ont été effectués depuis 2017-2018), a ainsi dépensé 40 millions d'euros pour Silva.

© photonews

Un montant qui ne correspondait pas, même de loin, à la valeur marchande estimée pour le joueur (12 millions au moment du transfert). Une folie, que le joueur a eu du mal à justifier : Fabio Silva a disputé 54 matchs de Premier League pour 4 buts à peine. Clairement, le jeune prodige a besoin d'une étape intermédiaire et Anderlecht espère l'être. Les Mauves s'en sont faits une spécialité.