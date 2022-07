Fabio Silva à Anderlecht ? Une condition devra être remplie d'abord

Le prêt de Fabio Silva au RSC Anderlecht n'a pas encore été finalisé, car il manque une condition primordiale.

Cette semaine, Fabio Silva (19 ans) et Wolverhampton doivent parvenir à un accord concernant une prolongation de contrat. Le jeune buteur portugais est encore lié aux Wolves jusqu'en 2025, mais le club aimerait prolonger ce bail de deux ans, histoire d'assurer un retour sur investissement maximal si Silva explose dans les saisons à venir. Il faut dire que Fabio Silva est l'achat record - et de loin - de Wolverhampton, à qui il a coûté 40 millions d'euros.

Silva et son entourage souhaiteraient une prolongation d'une saison seulement. Les deux parties espèrent trouver un accord dès cette semaine, voire dès ce lundi si possible. Et ce n'est qu'une fois cet accord signé que le RSCA pourra accueillir Fabio Silva - avec lequel un accord existerait déjà - en prêt. Anderlecht prendrait alors en charge l'intégralité de son salaire, soit 2 millions annuels.