🎥 Un match truqué au Nigéria (?)

Surréaliste. Lors de la finale de Cup de l'Etat d'Ogun, au Sud du Nigéria, la séance de t.a.b entre Remo Stars et Ijebu United a tourné au...ridicule.

Un gardien qui ne plonge même pas sur un tir à ras de terre, puis un joueur qui envoie délibèrement le ballon à des années-lumières du but. Les images sont évocatrices. "Si ce n'est pas du trucage de match, je ne sais pas ce que c'est", se lamente un journaliste sportif nigérian. Honnêtement, nous non plus...

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1