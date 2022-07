🎥 Philippe Clement et Monaco partagent la mise face à l'Inter Milan

En cette période de préparation, Monaco croisait le fer avec l'Inter de Milan.

Les troupes de Philippe Clement ouvraient rapidement le score grâce à Golovin (7e), avant que Ben Yedder ne double la mise. Gagliardini réduisait le score pour l'Inter peu avant le repos et Asllani égalisait à l'heure de jeu.

Clement reste invaincu en cinq rencontres lors de cette préparation avec l'ASM avant d'affronter Porto. L'Inter affrontera Lens samedi prochain à Bollaert.

Côté Nerazzurri, Romelu Lukaku était titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Le Diable Rouge a été remplacé à l'heure de jeu.

