Marko Pjaca (ex-Anderlecht) va (enfin) rejoindre définitivement un club de Serie A

Selon la presse italienne, Marko Pjaca (27 ans) va quitter la Juventus de Turin pour rejoindre la Sampdoria. Prêté au Torino la saison dernière, le Croate avait inscrit 3 buts en 26 matchs.

Sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2023, l'ailier devrait s'engager gratuitement, dans le cadre d'un accord courant jusqu'en 2025.

Arrivé en 2016 à la Juventus, Pjaca n'aura jamais confirmé les attentes pesant sur ses épaules. Multipliant les prêts, il sera passé par le Sporting d'Anderlecht entre janvier et juin 2020.

🔜📝 Marko #Pjaca to #Sampdoria from #Juventus on a permanent deal. Contract until 2025. #transfers https://t.co/8tLmfwJGcv