Malgré la victoire, Marc Brys attend du renfort à OHL : "Mais ça viendra, je ne m'en fais pas"

OHL a beau l'avoir emporté à Courtrai, Marc Brys espère encore des renforts, notamment en attaque.

OHL s'est déjà bien renforcé cet été, et les nouveaux venus ont réussi leurs présentations. Le nouveau portier Valentin Cocojaru a multiplié les arrêts. "C'est un bel atout. Dans la première demi-heure, nous avions besoin d'un gardien qui ose, qui soutient son équipe. Ce n'est pas un gardien qui a peur du ballon. C'est une question de caractère, savoir rester calme balle au pied", se réjouit Marc Brys. Raphaël Holzhauser, arrivé du Beerschot, a également paru affûté.

Mais OHL veut encore se renforcer. "On ne sait jamais quels joueurs pourraient partir, même si ce n'est pas prévu. Mais nous sommes à la recherche de deux attaquants et de renforts à certaines autres positions", confirme le coach louvaniste. "J'en ai parlé avec Belhocine, lui non plus n'a pas un très large noyau à sa disposition. Or, il le faut pour tenir toute une saison. Ces trois points soulagent, car cela évite de débuter sous pression".