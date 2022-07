Badji, convaincre ou mourir

Le Sénégalais n'a pas réussi sa rencontre face à Eupen. Et le temps presse pour l'ancien Brugeois.

Le Sporting de Charleroi a donc entamé sa saison par une victoire et petit plus juste pour l’histoire : les Zèbres sont à la première place au petit jeu de la différence de buts et des buts marqués. Les joueurs d'Edward Still avaient ainsi le sourire après le coup de sifflet final.

Mais un titulaire a de quoi se faire du mouron. Youssouph Badji, qui a pourtant disputé toute la rencontre face à Eupen, n’a pas montré son meilleur visage. Emprunté ballon au pied, étant dans le mauvais timing des passes, il a surtout eu du mal à trouver les espaces. Pire, on avait plutôt l’impression qu’il allait dans la profondeur parce que les milieux y envoyaient le ballon et non parce que lui demandait le cuir dans cet espace.

Du côté positif, il a beaucoup travaillé, et a été très précieux dans les remises de la tête vers ses milieux de terrain quand Charleroi était sous pression et que le jeu long était utilisé pour soulager l’équipe.

Mais son bilan global est négatif, et pire pour lui, Nadhir Benbouali est arrivé et va lui mettre la pression. Le coach des Carolos a affirmé samedi en conférence de presse qu’il ne l’alignera que quand il sera prêt et fit (et aussi en ordre administratif), ce qui laisse à Badji quelques rencontres pour montrer ses qualités. Sinon, sa saison risque fort d’être très longue.