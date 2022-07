Faïz Selemani, écarté par Courtrai contre son gré ?

Le cas Selemani intrigue au KV Courtrai.

C'était l'un des grands absents à la reprise de la Jupiler Pro League : Faïz Selemani (28 ans) n'était pas présent dans la sélection de Karim Belhocine pour la réception d'OHL. Le coach courtraisien est déjà sous pression et aurait bien eu besoin de son meilleur joueur. Il ne s'agit cependant pas de sa décision : le KVK aurait décidé d'écarter temporairement Selemani.

Le Comorien était en effet disponible et prêt à jouer, mais ses envies d'ailleurs irritent la direction courtraisienne. Faïz Selemani ne s'en cache en effet pas : il veut partir. Auteur d'une saison à 13 buts, il estime pouvoir passer un palier et l'a clamé dans la presse...ce qui a déplu. Courtrai a donc décidé de se passer de son meilleur buteur et plus gros salaire en ce début de saison. Selemani, de son côté, préférerait jouer, pour des raisons évidentes de rythme et de plaisir. Il s'est cependant retrouvé privé d'entraînement le lendemain, et se retrouve donc mis à l'écart du noyau.

Fera-t-il son retour dans la sélection le week-end prochain ? Rien n'est moins sûr. Courtrai se déplace à Seraing, et un faux-pas au Pairay serait cependant malvenu...