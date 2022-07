Conference League : Anderlecht évite l'Arménie !

Très bonne nouvelle pour Anderlecht : initialement favori, l'Ararat Armenia a été éliminé par le Paide Linnameeskond, et les Mauves évitent donc un déplacement compliqué tôt dans la saison.

Peu de gens en Belgique savent quoi que ce soit de Paide Linnameeskond et de l'Ararat Armenia, et le fait que les Arméniens soient favoris et sur papier un peu meilleurs importait peu sur le plan purement sportif. Le RSC Anderlecht se doit en effet d'éliminer les deux adversaires, indifféremment. Mais un déplacement en Arménie, si tôt dans la saison, aurait été malvenu. Felice Mazzù ne s'en cachait pas en conférence de presse avant le premier match de championnat.

Ses prières ont été entendues. Après le 0-0 du match aller, Paide Linnameeskond a tenu bon à domicile (0-0) et s'est hissé au tour de qualification suivant en Conference League. Anderlecht ira donc en Estonie, face à un adversaire très largement à sa portée.

Parmi les autres résultats, notons la qualification de l'Istanbul Basaksehir de Nacer Chadli et Lucas Biglia, qui avait été chercher le match nul au Maccabi Netanya mais se sera un peu fait peur.