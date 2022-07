Un duo gagnant du côté d'Ostende : "C'est un sentiment formidable"

Ostende s'est imposé contre Malines (2-1) lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Nick Bätzner a fourni deux passes décisives à David Atanga qui était à la finition. "C'est un sentiment formidable, pour moi et aussi pour l'équipe. Cela donne confiance. Après un match comme celui-ci, c'est un grand plaisir", a déclaré le buteur ghanéen. "Nous avons vraiment fait preuve d'esprit d'équipe".

Atanga était constamment à l'affût pour punir l'espace dans le dos de la défense du KVM. "En tant qu'attaquant, vous devez être prêt lorsque la défense de l'adversaire est haute et que vous avez soudainement de l'espace. Si vous êtes un attaquant, vous devez tenter votre chance. Vous devez continuer à vous entraîner, à essayer. La semaine dernière, nous avons manqué des occasions, cette fois nous avons réussi à en mettre deux au fond."

Atanga est un joueur polyvalent et peut également être déployé au milieu de terrain. "Je joue là où l'entraîneur me met, mais si ça dépend de moi, c'est en attaque. J'ai eu une bonne préparation. La saison dernière, j'ai eu du mal et je n'étais pas dans l'équipe, mais maintenant, ce sera différent."

Et qu'en est-il ? Ce n'est pas une coïncidence si Bätzner, parmi tous les autres, lui a offert deux buts. "C'est un sentiment agréable de pouvoir donner deux passes décisives. Je suis heureux d'avoir pu offrir deux buts à mon ami", déclare l'Allemand. Il existe effectivement un bon lien entre les deux. "Nous nous apprécions sur le terrain et nous passons aussi beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain".