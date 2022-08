Michel-Ange Balikwisha : "J'ai travaillé très dur physiquement"

Auteur d'un gros manqué en première période, Michel-Ange Balikwisha a bien cru être passé à côté du but de la victoire pour l'Antwerp, hier soir. Cette phase n'aurait cependant rien changé, Michael Frey ayant été signalé en position de hors-jeu. "Je savais que c'était hors-jeu" ironise Balikwisha. "J'ai manqué mon contrôle, mais malgré ça, je n'aurais jamais dû rater cette occasion. C'est la première fois que j'en ratais une pareille."

😜 | Never let them know your next move! 🤯 #ANTZWA pic.twitter.com/hqy4lbjcnM