Franky Van der Elst après la défaite du Club de Bruges: "A long terme, l'entraîneur sera pointé du doigt"

Franky Van der Elst, l'icône du club brugeois, est inquiet après la défaite à Eupen, ce week-end.

"J'ai rarement vu une prestation comme ça du Club de Bruges dans l'histoire récente du club. Il n'y avait rien. Eupen était meilleur dans tous les compartiments du jeu" commente sévèrement Van Der Elst dans Het Nieuwsblad.

"Penser que cela va venir tout seul car on est champions en titre, c'est une attitude très dangereuse. Cela doit venir des joueurs, et si ça ne va toujours pas mieux, alors l'église devra être remise au milieu du village. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la défense, qui est régulièrement pointée du doigt. Le milieu de terrain était absent aussi, il n'y avait aucun mouvement. Bruges n'a eu aucune occasion contre dix Eupenois. Ça, ce n'est pas à cause de la défense."

S'il est encore bien trop tôt pour émettre des critiques à Carl Hoefkens, Van Der Elst sait cependant que le T1 du Club de Bruges devra rapidement corriger le tir. "Il n'y a pas encore de raison de la remettre en question. Mais si les choses ne s'améliorent pas, il sera pointé du doigt."