Jacob Barrett Laursen : "Quand j'ai vu que le Standard de Liège était une possibilité, je n'ai pas hésité"

Le Danois âgé de 27 ans est arrivé de Bielefeld cet été en bord de Meuse où il a paraphé un contrat de trois ans plus une année en option.

Jacob Barrett Laursen est la deuxième recrue estivale des Rouches après Noah Ohio. Le back gauche a directement été aligné d'entrée de jeu dimanche dernier à la Cegeka Arena lors de la défaite contre Genk. "Cette première rencontre était difficile et j'aurais aimé une victoire plutôt qu'une défaite. Il faut encore travailler dur et améliorer les automatismes. Je ne suis là que depuis une semaine et je dois encore apprendre à connaître mes coéquipiers. Ces derniers m'ont super bien accueilli, c'est comme une véritable famille. J'ai un bon feeling", a confié le joueur âgé de 27 ans en conférence de presse.

Le back gauche connaissait un peu la Jupiler Pro League avant de signer chez les Rouches. "Je connais certains joueurs danois qui évoluent au Club de Bruges (Nielsen et Skov Olsen) et j'avais déjà vu déjà des rencontres de D1A. Si Casper Nielsen est un ami ? Nous sommes déjà partis en vacances ensemble il y a quelques années et nous avons joué ensemble à Odense auparavant. Sa progression en Belgique est une sorte d'inspiration. Quand j'ai vu que le Standard de Liège était une possibilité, je n'ai pas hésité. Il y a évidemment les fans qui m'ont poussé à venir, ils sont juste incroyables et reconnus pour leur ferveur. Ils sont derrière vous de la première à la dernière minute ! Puis, il y a aussi l'entraîneur Ronny Deila et sa philosophie de jeu", a souligné le back gauche.

Le technicien norvégien suit le défenseur depuis un moment. "Je l'ai connu quand il était l'entraîneur principal de New York City car il m'avait demandé de le rejoindre en MLS. Ici avant mon arrivée à Liège, il m'a dit ce qu'il attendait de moi et ce que je devais faire pour m'améliorer. J'avais envie de relever un nouveau challenge après la relégation de Bielefeld et tout est allé très vite quand le Standard a manifesté son intérêt."

© photonews

Objectifs personnels

"Je veux jouer le plus possible, mais surtout aider l'équipe et rapidement avoir des automatismes avec mes nouveaux coéquipiers. Être meilleur collectivement. C’est ce qui vous permet de devenir une équipe solide, c’est la base. L'équipe nationale ? Oui, j'y pense aussi car c'est un véritable rêve, même si le niveau est très bon. Mais je pense surtout à mon nouveau club", a-t-il ajouté avant de comparer le championnat allemand au championnat belge. "Un peu plus physique et un jeu plus rapide que la Bundesliga où on prend plus son temps. J'aime beaucoup cette façon de jouer directement vers l'avant, c'est l'une des raisons de ma venue en Belgique", a conclu Barrett Laursen.