ManU sur le point de prêter un défenseur

Selon Fabrizio Romano, Manchester United va prêter Alex Telles (29 ans) au FC Séville. Le deal serait d'ores et déjà conclu autour d'un prêt pour une saison. Il ne devrait pas y avoir d'option d'achat incluse. Les contrats devraient être signés cette semaine.

Arrivé il y a deux saisons en provenance de Porto, le latéral brésilien a disputé 50 matchs, inscrit un but et distribué 8 assists avec les Red Devils.

Alex Telles to Sevilla, here we go and confirmed! Full agreement completed between with Manchester United on loan dean valid until 2023. Been told there’s NO buy option clause. 🚨🇧🇷 #MUFC



Contracts being prepared in order to be signed this week. pic.twitter.com/YsrvqZjuIU