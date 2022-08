Seraing, déjà dans la galère

Les Métallos sont les seuls à ne pas comptabiliser de point après 3 journées de Pro League.

Malgré un - très - léger mieux en seconde mi-temps (tant mieux que cela n'a pas été pire qu'en première), Seraing s'est donc incliné pour la troisième fois en trois matchs ce dimanche sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht (3-1).

Bien sûr, ce n'est pas contre les Mauves que Seraing devait espérer de prendre des points, on l'a bien au vu au niveau de la différence de niveau individuelle mais aussi générale. Ultra-dominé au niveau de la possession et mené 2-0 après 15 min, Seraing a ensuite limité la casse et, comme le disait Christophe Lepoint, profité de la baisse de régime des locaux.

Concédant hier 12 tirs, Seraing n'est pourtant pas l'une des équipes qui en subit le plus actuellement. L'équipe de Jeunechamps en concède en effet plus de 12 par match, ce qui est mieux que certains clubs tels que le Standard, Eupen ou Courtrai. Au niveau des buts encaissés, Seraing en est déjà à 6 en trois matchs, avec seulement Genk au même total et Eupen qui fait pire (8). Après 3 journées, ces chiffres sont ce qu'ils sont, à savoir pas entièrement significatifs. Reste que beaucoup de boulot reste à être fourni, et qu'il faut absolument un leader dans cette défense. A l'image de ce qu'apporte Lepoint, 37 ans, un peu plus haut sur le terrain, Dewaest serait un excellent - et nécessaire - renfort.

En attaque c'est aussi - voire plus - compliqué. Seraing n'a marqué qu'un but sur les trois matchs. Avant ce match, c'était la seule équipe à ne pas avoir trouvé la faille. Avec une moyenne de 8,7 tir par match, c'est l'avant-dernière équipe - avec Ostende - à tenter aussi peu. Mais aussi, Seraing est à 11 tirs cadrés en 3 matchs. Avec 2,3 essai cadré en moyenne par rencontre, on tient le plus faible taux de Pro League pour l'instant. L'attaque semble, elle aussi, bien insuffisante pour l'instant. Bernier se demène comme à son habitude mais il n'arrive toujours pas à être décisif. Comme l'a dit Mazzù, le replacement de Trésor avait posé des difficultés en seconde mi-temps, preuve que cette équipe peut trouver des solutions. Mais on ne remplace pas des individualités telles de Mikautadze et Maziz aussi facilement. Il faut absolument aller chercher un 9 de qualité, ou un créatif capable de donner la dernière passe, sinon on ne risquerait pas donner cher de la peau de Seraing.

Toujours très lucide, Lepoint avait déclaré en après-match qu'il fallait absolument prendre des points lors des prochains matchs - face à Charleroi puis Eupen - à moins de s'enfoncer très vite et de vivre une saison très longue.

"Le fait d’avoir 0 point sur 9 ne nous aide pas. D’abord du point de vue points mais aussi du point de vue confiance. Je pense que ça pourrait nous libérer pour les prochaines rencontres", avait analysé Jeunechamps. Relever la tête, donc, et au plus vite...