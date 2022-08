Officiel : OHL s'offre deux Brugeois !

Déjà prêté depuis deux saisons du côté de Den Dreef, Thibault Vlietinck signe désormais à titre définitif à OHL. Il est accompagné par un autre joueur du FC Bruges.

Thibault Vlietinck (24 ans) est Louvaniste. L'ailier du Club de Bruges, déjà prêté deux saisons d'affilée à OHL, s'est engagé à titre définitif et a signé un contrat jusqu'en 2026 à Den Dreef. Il compte 35 rencontres avec OHL, pour un but et 2 assists. Du côté du FC Bruges, où il a été formé, Vlietinck n'était pas parvenu à s'imposer, ne disputant que 27 petites rencontres.

Vlietinck n'arrive pas seul du Jan Breydel puisque Federico Ricca (27 ans) a également été annoncé dans la foulée par OHL. Le latéral uruguayen avait rejoint Bruges en 2019 en provenance de Malaga contre 3 millions d'euros. Rarement titulaire à part entière, Ricca aura accumulé 54 apparitions pour les Blauw & Zwart dans divers rôles, capable d'évoluer sur le flanc, en défense centrale et même au milieu de terrain. Il signe jusqu'en 2025 à OHL.