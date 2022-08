Faïz Selemani est toujours à Courtrai...

Titulaire indiscutable du côté de Courtrai depuis son arrivée, l'attaquant devait quitter le stade des Eperons d'or cet été, mais il est toujours chez les Kerels.

Contre le STVV, Faïz Selemani était aligné d'entrée de jeu. Contre l'Union il a même marqué un but. Et dire que normalement il aurait déjà dû quitter Courtrai.

La mercato estival fermera ses portes le 6 septembre, mais pour l'instant il n'y a aucun fumée blanche concernant un départ du Comorien. Vers une année supplémentaire à chez les Kerels ?

Un transfert ?

"Mon agent organise et discute de ce genre de choses. Tout comme mon transfert annulé à Genk, je n'ai rien à dire à ce sujet. Tant que je serai à Courtrai, je donnerai tout pour ce club en tant que professionnel. Je veux aider Courtrai à obtenir le plus de points possible."