Bas Dost : "J'ai demandé à Ruud Vormer de venir à Utrecht"

Ruud Vormer ne fait pas partie des plans de Carl Hoefkens, et se dirige vers une voie de garage au Club de Bruges. Bas Dost veut tout faire pour l'en empêcher.

Laissé sur une voie de garage au Club de Bruges, Bas Dost a quitté la Venise du Nord cet été pour rejoindre librement Utrecht. Interrogé par Het Nieuwsblad, l'attaquant néerlandais a avoué avoir proposé à Ruud Vormer de le suivre.

"Ruud est un garçon qui est arrivé anonymement au Club de Bruges et qui a gravi les échelons jusqu'à devenir la star de l'équipe. Quand je suis arrivé là-bas, il était capitaine et tout le monde l'adorait. Il a gagné tout ce qu'on peut gagner en Belgique. Quand je vois qu'il n'est même plus dans la sélection, je trouve cela très dommage."

Un départ semble donc probable pour le milieu de terrain de 34 ans. Son ancien coéquipier aimerait beaucoup le voir débarquer à ses côtés. "Il ne mérite pas ce qui lui arrive au Club de Bruges. J'ai été très récemment en contact avec lui, et je lui ai proposé de venir jouer à Utrecht. Il a beaucoup d'options, tout dépend de lui, mais je lui ai fait savoir qu'il était le bienvenu ici."