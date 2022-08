Valentin Guillaume : "Nous devons lancer notre saison à Eupen"

Ce vendredi soir, Eupen reçoit le RFC Seraing (20h45) en ouverture de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Métallos ont à coeur de ramener un résultat du Kehrweg et de briser ainsi leur vilaine série de quatre défaites depuis le début de la saison.

Cet été, Valentin Guillaume a quitté Virton pour rejoindre le RFC Seraing où il a paraphé un contrat de deux saisons plus une année en option. Un joli défi pour le médian qui est passé ainsi de la D1B à la D1A. "Je me suis bien intégré depuis mon arrivée et j'essaie de m'adapter à la Jupiler Pro League car il y a une grosse différence entre la D1et la D2 au niveau de l'intensité et de l'impact", a confié le médian qui a effectué trois montées au jeu (32 minutes de temps de jeu) depuis le début de la saison. "J'essaie de grappiller les minutes que l'on me donne et j'espère continuer de la sorte. Je ne me mets aucune pression, j'apprends et je donne le maximum quand je suis sur le terrain. Si le contexte avec ces quatre défaites de suite est moins évident. Certes, c'est mieux de monter au sein d'une équipe qui gagne et qui est en confiance, mais c'est ainsi", a souligné le joueur âgé de 21 ans.

L'ancien Gaumais a ensuite évoqué ce qu'il peut apporter à la lanterne rouge de JPL. "Je joue simplement vers l'avant et je ne lâche rien. Je dois encore prendre de la masse musculaire pour faire face aux adversaires dans l'entrejeu", a-t-il ajouté avant d'évoquer les rencontres où les Métallos auraient dû faire mieux. "Nous aurions dû prendre les trois points contre Courtrai et au moins un contre Charleroi. Cela montre que c'est possible. L'écart n'est pas énorme au classement et nous devons lancer notre saison à Eupen. Une fois que ce sera fait, nous serons plus libérés", a conclu Valentin Guillaume.